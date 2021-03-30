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30/03/2021 15:20

【選舉改革】中聯辦：符合香港實際民主制度進入新發展階段

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中聯辦發表聲明表示，全國人大常委會審議通過關於修訂香港
《基本法》附件一、附件二的議案，這標誌「愛國者治港」原則有了重要制度性保障，也表明符
合香港實際的民主制度進入新的發展階段，對此堅決擁護，並將全力支持特區政府做好本地相關
法律的修訂工作。

＊既擴大民主性，又體現均衡性＊

　　中聯辦稱，此次對香港選舉制度的完善，拓展了香港居民的政治參與空間和方式，既擴大了
民主性，又體現了均衡性，是對香港選舉制度的結構性優化，從香港社會的整體、根本和長遠利
益來看，完善後的香港選舉制度是進步的、有生命力的。
　　聲明強調，對於完善香港選舉制度，中央政府高度重視港人意見，廣泛傾聽各界聲音。完善
香港選舉制度是一項系統工程，不折不扣地落實全國人大決定和人大常委會修法，是香港特別行
政區行政機關、立法機關以及社會各界的共同責任。近日來，行政長官林鄭月娥和特區政府有關
官員均堅定表態，將根據全國人大常委會修訂後的《基本法》附件一和附件二，全力以赴開展修
改本地相關選舉法律的工作，對此表示堅決支持。

＊為確保落實「愛國者治港」原則提供制度保障＊

　　聲明指出，過去一年多來香港社會大局由亂及治的重大轉折再次證明，中央是「一國兩制」
最堅定的領導者、踐行者和維護者。香港《國安法》為維護國家安全和香港安寧築牢了法律根基
，完善特區選舉制度為確保落實「愛國者治港」原則提供制度保障，這套「組合拳」使「一國兩
制」制度體系更加完善，有利於香港長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。堅信擺
脫了政治爭拗的泥沼，香港將會更好解決經濟民生等深層次問題，更好融入國家發展大局。

＊中聯辦就選舉改制會見各界人士＊

　　中聯辦下午就全國人大通過修改香港選舉辦法，會見各界人士。港區人大代表、行政會議召
集人陳智思，及港區全國政協施榮懷等，下午抵達中聯辦。（ｈｙ）

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