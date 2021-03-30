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30/03/2021 16:15

【選舉改革】林鄭：１２月立法會換屆選舉，明年３月特首選舉

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會今日通過修訂《基本法》附件一及二，香港選
舉制度大變，包括立法會採用「４３２」比例，選委會議員佔４０席，並設立候選人資格審查委
員會，審查各級選舉參選人，由國家安全委員會審查作ＤＱ決定。
　　行政長官林鄭月娥表示，特區政府堅定支持新修訂的《基本法》附件一及二，是繼去年港區
國安法，中央再次出手，令香港回到「一國兩制」正確軌道，又感謝中央吸納特區政府的意見。

＊爭取四月中提交條例草案＊

　　林鄭表示，未來會做好三方面工作，包括公眾解說、本地立法和安排選舉。本地立法方面，
需定義界別分組法定機構、諮詢組織及相關團體負責人，亦須設立資格審查委員會，亦會安排「
關愛隊」、電子投票等。
　　政府目標是４月中提交條例草案，以綜合方式處理，期望５月底完成審議三讀通過，至６月
進行選民登記。９月會先進行選舉委員會界別分組選舉，至１２月會舉行立法會換屆選舉，明年
３月行政長官選舉。

＊現屆立法會運作到１０月中下旬＊

　　林鄭表示，因為第七屆立法會換屆選舉押後一年，現屆立法會將運作至１０月中下旬，有關
立法會運作事宜已向立法會主席梁君彥徵詢意見。（ｈｙ）

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