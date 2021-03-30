【中概焦點】蔚來小鵬據報已向港交所遞上市申請

《經濟通通訊社３０日專訊》中資電動車企蔚來汽車和理想汽車擬來香港發行股份再有新進
展。蔚來、小鵬據報已向港交所遞交上市申請，而理想汽車尚未遞表。若中國電動車三巨頭尋求
今年將在香港上市，擬發售至少５％的股份，按美股市值計算籌資總額為５０億美元（約３９０
億港元）。（ｈｌ）
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