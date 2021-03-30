《匯海澤言－葉澤恆》假期留意美國疫情會否反彈，考慮候高沽英鎊

《匯海澤言》美國總統拜登將於明日（３１日）出訪匹茲堡時，公布長期基建及環保投資計

劃，報道指總規模可能達到四萬億美元。白宮同時示意，會透過加稅為投資提供資金。據美國媒

體報道，基建計劃包括改善道路、橋樑、碼頭，以及投資製造業、研發等，總規模高達四萬億美

元，較之前傳出的二至三萬億美元為高。但有部分財金官員憂慮，公共財赤將會大幅增加，引致

債息可能抽升。因此，同時會計劃加稅超過三萬億美元，以紓緩債務問題。加稅的方案包括：加

企業稅，提高富豪和大型投資者的稅項、部分民主黨參議員就推動遺產稅，除了首一百萬美元外

，向餘下遺產徵收資本增值稅。但是運輸部長布蒂吉格表明，不會調高聯邦燃油稅或向駕駛者按

通勤的里數徵稅，但不排除發行基建專項債券集資。

聯儲局議息時有決策權的理事沃勒已經表明，局方不會因為國債急升，就持續維持低息及購

買資產，去配合政府的政策，並重申貨幣政策只是為了實現充分就業及穩定物價作目標。他又表

示，目前距離加息很遠，因為沒有證據顯示通脹升勢會令人憂慮並引發金融市場不穩。美？指數

短期在９２﹒８至９３左右爭持，而本星期要留意美國公布的３月份就業數據及復活節假期後美

國的疫情會否惡化。



＊疫苗接種可能延後或影響解除封鎖時間，可候高沽英鎊＊



英國昨日公布的２月份消費者信貸按年下跌９﹒９％，是１９９８年開始有統計以來最大的

跌幅。雖然英國的封鎖陸續解除，但要留意疫苗運輸會否因為歐盟國家的阻礙，令疫苗送往英國

的速度可能受到影響，並令接種的時間延長。有英倫銀行政策委員表示，雖然短期英國經濟可能

會轉強，但不代表央行會收緊貨幣政策。況且，投資者會留意蘇格蘭及威爾斯於５月份舉行的國

會選舉。因此，投資者可考慮當英鎊兌美元於１﹒３８３０左右沽英鎊，目標１﹒３６３０，升

穿１﹒３９３０止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

