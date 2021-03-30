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30/03/2021 09:02

【棉花爭議】劉玉印︰人權專家涉華錯誤言論出於對中國偏見

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印就近日的新疆棉風波發表
談話，他指聯合國人權理事會人權與跨國公司問題工作組的專家，發表涉華錯誤言論，是出於對
中國的偏見和政治目的，惡意歪曲事實，散布所謂「強迫勞動」謬論，中方堅決反對，完全拒絕

　　劉玉印提到，２０１２年至２０１８年，中央財政對新疆補助達１﹒６１萬億元人民幣，新
疆７０％以上的財政支出用於改善民生，就業、教育、醫療、住房等方面惠民工程持續推進，新
疆城鄉居民人均可支配收入自１９７８年以來增長了上百倍。包括維吾爾族在內的各族人民完全
具有自主擇業、平等就業的權利和自由。他又指，２０２０年新疆棉花機械採摘率已達７０％，
昌吉溢達紡織有限公司自動化率超過９０％。反問在數字經濟和智能化產業時代，怎麼可能存在
「強迫勞動」？
　　劉玉印批評，工作組打著人權旗號，肆意對中國企業進行污名化，損害他們的名譽和形象，
也嚴重損害維吾爾族勞動者的生計和人權。
　　聯合國秘書長古特雷斯日前表示，希望中國容許聯合國人員能不受任何規限地到新疆視察維
吾爾族的情況。劉玉印指，中方歡迎公正、客觀的各國朋友訪問中國，訪問新疆，不歡迎抱有偏
見的人來中國搞所謂「有罪推定式的調查」。（ａｃ）

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