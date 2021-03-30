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30/03/2021 11:04

【大灣區】廣東印發今年重點任務分工方案，目標生產總值增逾６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣東省政府日前審議通過《２０２１年省〈政府工作報告〉重
點任務分工方案》，提出今年的經濟社會發展主要預期目標包括，地區生產總值增長６％以上，
地方一般公共預算收入增長５％左右，固定資產投資增長８％左右，社會消費品零售總額增長６
％以上，進出口實現正增長，規上工業增加值增長５％左右，居民消費價格上漲３％左右，城鎮
新增就業１１０萬人，城鎮調查失業率５﹒５％左右等。

＊推動粵港澳三地聯合發布首批「灣區標準」＊
　　
　　方案在推進粵港澳大灣區建設上有不少著墨。措施包括，推動橫琴粵澳深度合作區總體方案
獲批實施。推動港澳法律、醫療、建築及工程等方面專業人士在大灣區內地便利執業。推動三地
聯合發布首批「灣區標準」。推進大灣區藥品醫療器械監管創新發展，制定廣東省審評審批港澳
傳統外用中成藥進口註冊申請相關配套政策文件。試點放寬國際新藥准入，推進香港大學深圳醫
院使用港澳藥品醫療器械試點工作。制定《粵港澳大灣區國際商業銀行組建方案》。探索建立大
灣區城市群數字化治理新模式，加快創建大灣區數據中心。
　　交通運輸方面，優化粵港澳大灣區城際鐵路線網規劃，制定廣州、深圳都市圈城際鐵路建設
運營分工方案。建成佛莞城際等項目，加快建設廣清城際延長線，開工深惠城際、穗莞深城際前
海至皇崗口岸段、莞惠城際小金口至惠州北段等項目，推進深大城際、南沙至珠海（中山）城際
、廣佛江珠城際佛山至江門段前期工作。加快推進鐵路項目建設，建成贛深高鐵、南沙港鐵路，
開工合湛高鐵、珠肇高鐵珠海至江門段等項目。

＊支持廣州、深圳建設國際消費中心城市＊

　　方案提出，將制定《廣東省２０２１年提振重點消費的若干措施》。加快取消汽車等領域行
政性限制消費的規定。出台省消費中心城市建設指導意見。加快建設具有地方特色的市內免稅店
。重點推出春季汽車消費節、夏季「家５２０」購物節、秋季「食在廣東」、冬季「１２３」買
年貨四季消費節和行業促消費活動。（ａｃ）

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