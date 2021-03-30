【加碼調控】據報深圳加碼監管全部涉房貸款，每季排查資金流向

《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，深圳監管機構要求每季度排查房地產信貸調控政

策執行、經營貸資金是否存在違規流入樓市等情況。

據了解，滾動排查範圍為截至報告期末的所有存量業務，包括房地產對公和個人信貸業務、

經營用途貸款、消費類貸款、信用卡以及理財、投資等表內外融資業務，其中經營用途貸款是排

查重點，排查結果於每季後５個工作日內上報。（ｊｔ）

