【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行已連續２２天開展

１００億元的逆回購，續刷等量操作的最長紀錄，且是第９１日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即繼續零投放零回籠。（ａｃ）

