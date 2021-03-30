《匯市縱橫－蕭啟洪》美聯儲的「五步走」

《匯市縱橫》近日「通脹」一詞經常在各大報章提及，每年２％到３％的通貨膨脹真的就那

麼可怕嗎？有人更稱之為「痛苦指數」，來形容對人們的生活有多艱難！在大家認知之中，通貨

膨脹就等如紙幣貶值或物價上升，再專業一點的說法便是反映購買力下降的現象。因此，有坊間

常說「今天的錢比明天的錢更值錢」、「今天不買明天更貴」等，聽起來好像很熟識的，但實際

上這些說法很多時都是源自於那些地產或金融行業的銷售技巧，藉此激勵大家快作決定。



過去２０多年來，通脹成因主要離不開環球中央銀行多印了鈔票，使得市場中流通貨幣變多

，好自然就造成通貨膨脹的結果。即使央行沒有超發貨幣，通脹亦會隨著經濟發展和我們對生活

水平的提高而上升。單是看看大家過去消費於衣、食、住、行，及其他生活用品等的物價都要較

十年前的昂貴。這就是通貨膨脹的威力了！如換轉另一個角度來看通脹的話，對於一些負債高的

人和企業都是有利的，因為通貨膨脹來了，貨幣購買力降低了，而且現時貸款利率又這麼低，那

代表將來要償還的債務也相對變小了。這說明了為何美國人那麼喜歡「先使未來錢」的理財概念

呢！



為了應對美國史無前例的新冠肺炎疫情危機，美國政府和美聯儲都先後推出了史無前例的刺

激計劃。相信這是美聯儲早已制定好救市與退市的「五步走」計劃。實際上，萬變不離其宗，第

一步總是離不開先依靠美聯儲大開印鈔機，瘋狂地為金融市場注入大量流動性，創造出更巨大的

財富效應。第二步就是如何去刺激國民消費，大家都知道消費是拉動美國經濟增長核心的元素。

因此美國總統拜登只花兩個月時間便成功推出大規模的派錢計劃，為美國人的消費意欲提供了無

限動力。隨著貨幣流通快速流轉，美聯儲又怎會不知將可能催生通脹呢！故此，未來美國通脹上

升是美聯儲主席鮑叔所樂見的。據此前貨幣政策會議亦上調了今年的通脹目標，分別將２０２１

年第四季度ＰＣＥ通脹從１﹒８％上調至２﹒４％，核心ＰＣＥ通脹從１﹒８％上調至２﹒２％

。老實說，若然未來通脹不上升反而就更加奇怪呢！



對於近期美債孳利息急升，一度引起市場失序，或金融市場持續收緊可能對當局達到經濟目

標構成威脅。１０年期美國公債收益率曾觸及１﹒７５％的１３個月高點。然而，筆者認為美聯

儲是有意把美債孳息曲線變得陡峭化，一來可為過去一眾央行超發貨幣而催生了資產泡沫的風險

略為降溫，二來更可以警惕一下市場過度投機和財務槓桿等高風險活動，可謂「一石二鳥」之舉

。那當然，如果美債利率呈現不受控地持續走高或影響經濟成長的話，「扭曲操作」便是美聯儲

將打出第三張的皇牌。而接下來的，隨著未來美國經濟復甦獲得確認，比如就業與通脹均能夠雙

雙達標後，美聯儲便會啟動第四步退市和第五步加息等安排。這才是貨幣政策回歸正常化的最後

一步，同時亦意味著我們的生活能夠真正回歸正常的大喜日子了！據悉，剛於周末本港錄得連續

兩日本地零確診，只新增一宗輸入個案，反映香港正步入「清零」狀態，真是可喜可賀！



總括來說，通脹並不可怕，如何正確認識和應對通貨膨脹，才會讓我們的生活不斷地進步，

及更能有效刺激經濟的發展。不知何時開始，通脹數據已成為一眾打工仔的「加薪指標」。據一

份薪酬趨勢調查顯示，大多數打工仔預計今年薪酬平均會加０﹒８％，這又是否符合妳的預期呢

？



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。



澳元：上周建議候低於０﹒７６２０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７８２０，止蝕

０﹒７４８０。



英鎊：本周建議候高於１﹒３９００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３７００，止蝕１﹒４０５０。



歐元：本周建議候高於１﹒１９５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１７５０，止蝕１﹒２０５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

