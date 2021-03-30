《樓市亮話－湯文亮》了解豪宅，了解香港樓市

《樓市亮話》有老友問，點解我可以在去年底預計到樓市會上升，當時，問十個分析員，最

少有九個話今年樓市會下跌，老友可能唔知道，我有很多國內老友，他們的舉止行為令到我知道

香港樓市會上升，在去年底，有不少國內老友已經到了香港，他們四出尋找獵物，就是一等一豪

宅，他們不需要問銀行借錢，只是要搵到合他們心意的豪宅，有咁多有實力潛在買家，樓市又怎

會下跌。



豪宅與普通物業有所不同，豪宅的價錢不合理，租金回報不高，但有一個作用其他物業不能

作出比較，就是身份象徵，香港政府可以填海、收農地、開闢郊野公園來解決土地供應不足的問

題，但就冇辦法增加豪宅用地供應，令到每一次豪宅用地拍賣都以超高價成交，唔通那些地產商

是傻的？當然不是，他們已經有了潛在買家，只不過香港人認為豪宅樓價太高，以為一定唔可以

賣得走，井底之蛙見識而已。



以前有人話豪宅太貴，影響細價樓樓價亦上升，政府從善如流，大力出招打擊豪宅，第一招

是加印花稅，豪宅要交雙倍印花稅，結果如何，所有投資者轉去投資細價樓，令到細價樓樓價急

升，受害的是一般基層市民，政府想幫人反而變成害了人，理由是政府對豪宅認識不深，其實，

讓豪宅樓價飆升又何妨，庫房收入增加，即是幫了大眾市民。



有人不明白，雖然大家都知道買豪宅的是國內富豪，但點解唔在美國英國，甚至在新加坡日

本買豪宅，而要在香港買，我相信這是由於美國的制裁力度太大，在世界有很多地方，只要美國

一聲令下，那些國家不得不執行制裁，凍結所有資產，自住豪宅也不能例外，香港反而是一個安

全地方，而且不但投資方便，個人以及資金進出亦沒有困難，造成香港豪宅樓價上升，那些住豪

宅富豪不會單單住豪宅，配套是一定會買或者租用甲級寫字樓，根據過往經驗，豪宅上升之後就

會輪到甲級寫字樓，希望政府官員多些了解豪宅，千祈唔好見到豪宅上升就話影響民生，最後要

出招打擊豪宅，其實，政府只需要照顧小市民，住豪宅的人不用理會，任由他們自生自滅，反而

有意想不到的效果。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

