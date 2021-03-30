《股壇解碼－戴名》拜登深居簡出；冠亞商業未能發揮品牌優勢

《股壇解碼》道指上周繼續在３３０００點歷史高位整固，儘管多個不利因素湧現，但美股

強勢不改，唯一顧慮的是拜登政府提倡加稅和擴大基建投資，加上美國財政緊絀，能否應付巨大

的財政開支是一個疑問，另外聯儲局透過發債模式增加資金是否被市場接受亦是另一難題。拜登

自上任以來一般直深居簡出，每次現身都出現或多或少的意外驚喜，最近上空軍一號時就出現三

連仆的驚喜場面，拜登是否如外界一直傳聞的健康出現問題將是美國經濟的黑天鵝，個人對拜登

的魄力有所保留，對賀錦麗的能力更加是投下不信任票，加上美股期權轉倉活動頻繁，美股下跌

風險已經大幅增高。



＊愈演愈烈＊



緬甸局勢持續升溫，現階段已經不是單純的示威鎮壓，從非官方渠道消息得知，緬甸的工業

和製造業出現大部分的停工，國內生產急跌，資金亦開始有流出跡像，若軍方採取進一步強硬措

施，緬甸的走資潮將對其他新興市場國家起了牽頭作用，特別是柬浦寨、越南和印尼將首當其衝

，投資者為安全計應暫時遠離相關市場。



＊全民公敵＊



上周國內重大新聞莫過於新疆棉花事件，事件中Ｈ＆Ｍ、Ｕｎｉｑｌｏ、Ａｄｉｄａｓ、

Ｎｉｋｅ、ＧＡＰ和Ｂｕｒｂｅｒｒｙ等多個品牌即時劃清界線，一時間全國沸沸揚揚的罷買之

聲此起彼落，但Ｎｉｋｅ新款ＡＪ系列剛開始網上認購就火速清倉，當中聲稱有３４萬中國網民

參與搶購，看來消費者還是口不對心。這次事件的打擊在於對中國製造業成品出口的打擊，並非

如外界所指的只是在原材料層面打擊，數據顯示全球對棉花的需求龐大，但適合種植棉花的地區

不多，世界上核心產棉區只有中國、美國和印度這三個國家，大量的紡織業訂單在疫情期間從印

度回流中國，單從去年（２０２０年）５月份開始，中國產的面料和紡織原材料訂單增長超

１００％，服裝行業訂單同比增長更高達２００％，當中國的棉花和相關製出口受打擊後將嚴重

削弱中國的外匯收入，到時候其他問題將會接踵而來，加上新疆為敏感地區，日後事態發展將會

直接影響中國的經濟復甦步伐。



＊蓄勢待發＊



上周恆指全星期仍然是有波幅無升幅，雖然埋單跌５００點，但１１００點的波幅仍然偏高

，恆指上周低位見２７５００，距離先前預測的下試低位２７２００點已經非常接近，牛熊證街

貨在６９：３１的比例，牛證街貨降低顯示散戶開始做空，相信大市離升勢不遠，本周留意恆指

能否穩守２８２００的關鍵位置，如能守穩即可上試３００００點位置。



＊股票簡評＊



冠亞商業集團（００１０４）從事鐘表貿易、零售以至物業租賃業務。主要業務在中國經營

，名下冠亞名表城為首個由外商在中國開設經營的鐘表零售連鎖店。截至去年（２０２０年）９

月為止，來自中國的銷售受惠疫情封關而增長１﹒７倍，相反香港地區的銷售則因封關影響而出

現急跌，其他同業像東方表行（００３９８）同樣出現國內銷售高速增長，本地銷售急跌的情況

，相信這情況在開關後將會逆轉。但冠亞商業集團在香港的零售點不多，到時候可能變成集團業

績的負面因素。唯一可取的是手握尊皇Ｊｕｖｅｎｉａ品牌，疫情平復後可以靠批發來賺點小錢

，但利潤肯定會大跌，傳聞另一中檔品牌波爾Ｂａｌｌ亦被集團收歸旗下，對於手握高檔和中檔

品牌在手的冠亞商業集團來說，集團的盈利應該有所保證，但看集團的市場策略並沒有充分發揮

尊皇Ｊｕｖｅｎｉａ和波爾Ｂａｌｌ兩大品牌的優勢，反而有越做越沉的感覺，如果不及時改變

策略的話，這兩個品牌將續漸被市場淘汰，相信很多人都想像不到曾經與伯爵Ｐｉａｇｅｔ齊名

的尊皇Ｊｕｖｅｎｉａ如今會如此低調。根據冠亞商業集團去年的全年業績資料，集團手上現金

不到７０００萬，但欠債高達１﹒６億，這將會是集團的致命傷。投資者可考慮在０﹒１８元附

近買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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