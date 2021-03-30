【新冠肺炎】陳肇始：暫無條件大規模放寬防疫措施，現僅適度調整

《經濟通通訊社３０日專訊》食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目上重申，本港目前無

條件大規模放寬防疫措施，如果百分百回復正常活動，例如重開其他表列處所，一定會有風險，

雖然近日有時沒有本地個案，但不等於完全有信心在社區無個案，亦未達致清零，當局不希望過

往在第四波疫情所做的功夫和努力毀於一旦。



＊預計４月下旬才可安排英國港人直接回港＊



政府將解除禁止英國的香港居民入境限制，將於４月下旬安排指定航班，讓在英國的港人直

接回港，回港後要檢疫２１天。陳肇始稱，現正與航空公司安排航班、統計需要回港的人數，以

及尋找用作集中檢疫的指定酒店等，預計４月下旬才可實行，但會爭取愈早愈好，又強調不建議

他們乘搭其他航班回港，因乘搭同一班機會可減低風險，政府對相關機組人員的防控工作亦有一

定要求。



＊酒吧未能復業因要評估整體感染風險＊



談到周四起重開泳池，提升戲院、表演場地和主題公園入場人數上限等，亦會恢復宗教活動

，她指有關決定是考慮到市民希望在復活節長假有地方去，但目前較難外遊，上述處所過去在疫

情管理上大致做到當局要求，因此可適度調整社交距離措施。

對於酒吧業界要求復業，她表示明白業界訴求，但要評估整體感染風險，重申疫苗接種是社

會回復正常生活的一個希望。



＊強調對曾發現變種病毒地區維持２１日檢疫安排＊



另外，專家憂慮政府放寬中、低風險地區來港人士的檢疫安排，特別是疫苗對變種病毒作用

有限，陳肇始表示，對曾發現變種病毒的地區，仍維持２１日檢疫安排，亦有要求中、低風險地

區人士在１４日檢疫後進行７日自我監察，以及在第１９日再留檢測樣本。她又指，會爭取在英

國的港人以專機返港的安排，盡快落實。（ｃｌ）

