【國安立法】被告唐英傑申請押後審訊，遭律政司反對

《經濟通通訊社３０日專訊》首名被控違反《香港國安法》的餐廳男侍應唐英傑涉嫌於去年

７月１日回歸日，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越３道警方防線。唐被控煽

動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，案件今日在高等法院由《香港國安法》指定法官彭寶琴、杜麗

冰及陳嘉信席前進行案件管理聆訊。辯方申請押後審訊日期及重新排期，但遭律政司反對。



＊唐擬就不設陪審團提覆核＊



案件排期６月２３日起審訊，審期暫訂為期１５日，但代表唐英傑的資深大律師駱應淦指，

審訊日期與其個人工作日程撞期，而且唐英傑計劃針對審訊沒有陪審團的決定提出司法覆核，有

關案件將由資深大律師戴啟思處理，希望案件在司法覆核有結果後才開始審訊，加上被告現時尚

未找到適合的專家證人，需要申請押後審訊日期及重新排期。



＊法官擔心案件不能「及時辦理」＊



法官彭寶琴指出，《國安法》指明危害國家安全犯罪案件需確保公正、及時辦理，一旦重新

排期審訊在司法覆核有結果後才進行，如任何一方勝訴時，不能排除另一方會申請上訴，故此《

國安法》案件將會面對無了期的押後，不能「及時辦理」。（ｃｌ）（ｚｚ）

