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30/03/2021 12:35

【選舉改革】傳資審會須參考國安部門意見，７功能組別保個人票

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會今早全票通過「完善香港選舉制度」決議，正
式拍板修改《基本法》附件一及附件二。全國人大常委會譚耀宗透露，今次修訂在選舉委員會大
兩處變化，包括恢復功能團體以團體選民為主來選出代表。據《香港０１》引述消息報道，７個
功能界別將保留個人票，包括工程界、建築測量都市規劃及園境界、會計界、法律界、教育界、
醫療衛生界及社會福界，但不包括資訊及科技界，意味這些泛民票倉可能轉為團體票，變為建制
囊中物。

＊資委會決定不容司法覆核＊

　　消息指，部分功能界別會保留部分個人票，其中執業者須具有法定的專業資格，可保留個人
票，包括過往由民主派佔優的會計界、法律界、教育界等。
　　另外，新選舉制度將設立「候選人資格審查委員會」，負責審查選舉會、特首及立法會參選
人資格。消息透露，資格審查主體由選舉主任提升至資格審查委員會，並引入國安委就參選人是
否符合「擁護」和「效忠」要求，作出審查意見書，委員會將根據國安委的意見書作出的候選人
資格確認的決定，有關決定不能提訴訟，且不容司法覆核。（ｃｌ）（ｚｚ）

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