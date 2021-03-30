【選舉改革】新民黨經民聯民建聯自由黨均支持人大通過修訂制度

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會全票通過修訂的《基本法》附件一及二，修訂

香港選舉制度。新民黨認為，這可避免行政長官只傾斜某界別，有助行政長官面向全社會，有效

施政。

新民黨認為，修訂後每屆立法會議員將由７０人增至９０人，立法會新的構成體現均衡參與

的精神，讓社會上更多不同階層不同界別不同專業的人才加入立法會，令立法會發揮更大功能，

有助特區政府良好管治。

新民黨指，以往由不同地區的選舉主任裁定候選人是否符合資格的做法並不理想，亦欠缺統

一標準。今後由資格審查委員會負責審查，便有統一的標準，並且能確保候選人是愛國愛港人士

，達致愛國者治港的目標。



＊經民聯：方案回應了香港社會主流民意＊



經民聯認為，有關方案回應了香港社會經歷大亂之後思安思進的主流民意，從國家層面為填

補香港選舉漏洞、維護國家安全、終結香港政治亂象、落實「愛國者治港」提供不可挑戰的法律

依據和制度保障。

經民聯認為，選委會選委人數及立法會議席增加，涵蓋了社會上更多界別、更多階層的代表

，擴大及均衡選舉制度的政治參與和代表性，有利在政策制訂過程中汲取各界聲音。在立法會內

，選舉委員會界別保持較大的比例，有利於處理好行政立法關係，真正落實行政主導。



＊民建聯：修訂符合香港實際情況及社會各界期望＊



民建聯表示，全力支持全國人大常委會作有關修改，符合《憲法》、《基本法》及香港實際

情況，符合社會各界期望。人大常委的決定合憲合法、合情合理，具有不容挑戰的權威性。方案

全面修補了香港原有選舉制度的漏洞和缺陷，能夠與時俱進，有效落實「愛國者治港」，強化行

政主導，保障香港社會繁榮穩定和「一國兩制」行穩致遠。

民建聯重申， 確定香港選舉制度屬中央事權。未來香港需要就選舉細節安排進行本地立法

，民建聯將全力配合特區政府的跟進工作，爭取及早完成有關本地立法，確保未來多場重要選舉

能夠順利舉行。



＊自由黨：過往選舉制度一直存在問題＊



自由黨歡迎並支持會議中通過有關議案，又指過往的選舉制度一直存在問題，使非愛國分子

為了奪得自身政治本錢，而破壞社會和市民的整體利益，令香港發展停滯不前，更損害原來的良

好生態及優良營商環境。（ｓｌ）

