【選舉改革】林鄭：４５２個區選小區重劃成１０個立法會選區

《經濟通通訊社３０日專訊》被問到選委有一半議席都是與中央相關，能否確保他們對香港

熟悉、愛國者治港是否就可以犧牲港人治港和高度自治。行政長官林鄭月娥表示，由提名產生選

委到今日都有，如宗教界，今次改制後會有１５６個席位由提名產生，分布於不同界別，但她強

調不是都由中央提名，提名者都是香港人，機構只是和內地有關係，但分部都在香港，他們都對

香港熟悉，而且是社會的精英。她不同意高教界被「連根拔起」的說法，而是與教育界合併，反

問「教育就教育」，為何要再細分。



＊立法會功能組別改動有理由＊



她表示，立法會功能組別每個改動都有理由，其中商界（第三）是香港中國企業協會，認為

無人會不認同中資企業在港愈來愈重要，不但聘請大量人手，亦參加慈善事業；至於將醫學及衛

生服務界合併，是由於兩個界別都屬同一專業。

她又指，新增的創新科技界與原有的資訊科技界是兩碼子的事，指資訊科技界由於沒有專業

註冊，選民基礎一直令人困擾，雖然本港亦沒有註冊的科技人、創新人，但有大量科技創新團體

，因此有此改動。



＊地區直選分１０區＊



地區直選分區方面，林鄭指由於時間緊迫，初步而言會將現有的４００多個區議會選區，組

合成１０個分區，當然最重要是地理上合理、人口分布平均。（ｈｙ）

