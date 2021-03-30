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30/03/2021 17:35

【選舉改革】林鄭：４５２個區選小區重劃成１０個立法會選區

　　《經濟通通訊社３０日專訊》被問到選委有一半議席都是與中央相關，能否確保他們對香港
熟悉、愛國者治港是否就可以犧牲港人治港和高度自治。行政長官林鄭月娥表示，由提名產生選
委到今日都有，如宗教界，今次改制後會有１５６個席位由提名產生，分布於不同界別，但她強
調不是都由中央提名，提名者都是香港人，機構只是和內地有關係，但分部都在香港，他們都對
香港熟悉，而且是社會的精英。她不同意高教界被「連根拔起」的說法，而是與教育界合併，反
問「教育就教育」，為何要再細分。

＊立法會功能組別改動有理由＊

　　她表示，立法會功能組別每個改動都有理由，其中商界（第三）是香港中國企業協會，認為
無人會不認同中資企業在港愈來愈重要，不但聘請大量人手，亦參加慈善事業；至於將醫學及衛
生服務界合併，是由於兩個界別都屬同一專業。
　　她又指，新增的創新科技界與原有的資訊科技界是兩碼子的事，指資訊科技界由於沒有專業
註冊，選民基礎一直令人困擾，雖然本港亦沒有註冊的科技人、創新人，但有大量科技創新團體
，因此有此改動。

＊地區直選分１０區＊

　　地區直選分區方面，林鄭指由於時間緊迫，初步而言會將現有的４００多個區議會選區，組
合成１０個分區，當然最重要是地理上合理、人口分布平均。（ｈｙ）

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