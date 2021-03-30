【選舉改革】梁君彥：立法會換屆選舉延至１２月舉行

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會主席梁君彥表示，立法會換屆選舉將於１２月舉行，現

屆任期延長至本年年底，立法會今年暑假會繼續開會，處理民生法案。

他又指，政府會在下月中提交有關修訂選舉制度的草案，他已決定下月中加開會議，安排法

案首讀，讓法案委員會可全速審議。（ｃｌ）

