【紓困措施】職津計劃及個人交津計劃最新安排將於６月起實施

《經濟通通訊社３０日專訊》港府今日公布將於今年６月開始落實具時限的特別措施，即由

今年６月至明年５年降低在職家庭津貼（職津）計劃的工時要求，包括把基本津貼工時要求由每

月１４４小時大幅下降至７２小時，以及將中額津貼工時要求由每月１６８小時下降至１３２小

時。此外，政府將由今年６月起取消以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼（個人交津）計劃。



有關安排已獲立法會財務委員會批准。詳情如下：



津貼類別 目前要求的

每月總工時（小時） 由今年６月至明年５月

要求的每月總工時（小時）

基本津貼 １４４至１６８以下 ７２至１３２以下

中額津貼 １６８至１９２以下 １３２至１９２以下

高額津貼 １９２或以上 維持在１９２或以上



單親住戶則維持現時基本、中額及高額津貼每月分別３６、５４及７２小時的工時要求。



由今年６月起，政府會取消個人交津計劃，以集中資源推行限時降低職津計劃工時要求的安

排和處理持續增加的職津申請。個人交津計劃的最後申領月份為今年５月。申請人可於今年８月

３１日或以前遞交涵蓋申領月份至今年５月的最後一輪個人交津申請。

此外，政府會在今年的年度調整維持職津計劃所有住戶類別的入息及資產限額不變。至於個

人交津計劃，在該計劃於今年６月結束前，政府會將入息限額凍結在每月１﹒１萬元，以及將資

產限額維持在９﹒９萬元。（ｃｌ）

