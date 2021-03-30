【選舉改革】林鄭：全力推動修例工作，擬４月中向立會提交草案

《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥今日與立法會主席梁君彥會面，與他討論有

關完善選舉制度的本地立法及其他跟進工作。她表示，考慮到本地立法和籌備相關選舉工作所需

的時間，第七屆立法會選舉預計於今年１２月舉行。她向立法會主席表示未來數月政府仍有約

１６項涉及不同經濟及社會事務的立法建議有待立法會審議，希望第六屆立法會可繼續運作至第

七屆立法會選舉程序開始。

林鄭向梁君彥表示，全國人民代表大會（全國人大）常務委員會今天通過新修訂的《基本法

》附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》以及附件二《香港特別行政區立法會的產生辦

法和表決程序》，完善特區的選舉制度，特區政府對此是十分歡迎及支持。

她表示，特區政府會全力推動修改本地相關選舉法律的工作，目標是在４月中向立法會提交

條例草案。她感謝立法會接納她較早前的建議，在立法會內務委員會之下成立小組委員會，先討

論全國人大有關《決定》的主要內容以及新修訂的《基本法》附件一、附件二，一俟特區政府提

交條例草案後，小組委員會將會立刻轉成法案委員會，審議有關法案。（ｃｌ）

