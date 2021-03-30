【選舉改革】梁君彥：立法會在今年暑假會繼續開會

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會主席梁君彥表示，立法會換屆選舉將於今年１２月舉行

，第六屆立法會任期將延長至今年底。在這段期間，立法會除了會盡快處理修訂相關選舉法例的

法案外，仍有多項涉及經濟民生的法案和撥款項目等須於本屆任期中止（運作）前完成審議，因

此立法會在今年暑假會繼續開會，以完成各項與民生息息相關的審議工作。他稍後會將行政長官

給我的信函，發給各位議員。



＊擬下月中加開會議安排首讀修例法案＊



全國人大常委會今早全票通過「完善香港選舉制度」決議，正式拍板修改《基本法》附件一

及附件二。梁君彥指，港府希望盡快向立法會提交修改本地法例的條例草案，待草案在立法會首

讀後，小組委員會隨即可轉為法案委員會，把握時間詳細審議法案條文。由於政府已表示目標是

於４月中向立法會提交條例草案，所以他打算於４月中加開會議，安排首讀該法案，讓法案委員

會可以全速進行審議工作。



＊成立相關小組委員會展開工作＊



梁君彥指，特首表示，特區政府須就完善選舉制度進行本地立法，以確保幾場重要的選舉在

未來十二個月能暢順有序地進行。由於時間緊逼，立法會已成立的相關小組委員會已展開工作，

政府希望盡快向立法會提交修改本地法例的條例草案，待草案在立法會首讀後，小組委員會隨即

可轉為法案委員會，把握時間詳細審議法案條文。（ｃｌ）

