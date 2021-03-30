【企業盈警】優庫資源料全年虧損收窄至不超過４０００萬美元

《經濟通通訊社３０日專訊》優庫資源（０２１１２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不少於３０００萬元（美元．下同）且不超過４０００萬元。２０１９年度虧損約

５７１０萬元。

該集團指，虧損主因收益減少逾９５％至約２８００萬元，由於受ＣＯＶＩＤ－１９等因素

影響，在充滿挑戰的經濟環境下面臨財務困境，部分由投資一間聯營公司減值虧損撥回所抵銷所

致。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

