【企業盈警】藍鼎國際（００５８２）料全年虧損波幅收窄至５％

《經濟通通訊社３０日專訊》藍鼎國際（００５８２）公布，繼早前發盈利警告後，預期截
至去年１２月３１日止年度綜合淨虧損為加減５％範圍內。
該集團指，與之前於該公告所述預期虧損減少約１０％至２０％之範圍比較，所產生額外綜
合淨虧損主要由於商譽及無形資產一次性減值所致。因該減值虧損為非現金會計處理，故對營運
現金流並無影響。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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