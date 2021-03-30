【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９﹒５億人幣，買騰訊安踏沽融創中國

《經濟通通訊社３０日專訊》憧憬美國經濟復甦，美股三大指數上周五收市全線上升，港股

昨日（２９日）先跌後喘穩。恆指低開１９點，甫開曾挫２０４點，低見２８１３２點，在

１００天線（約２７９９８）及兩萬八上方靠穩。之後在內地股市帶動下倒升，最多升１４８點

，見２８４８４點全日高，中午升９４點。午後野村及瑞信傳因Ａｒｃｈｅｇｏｓ斬倉錄重大潛

在損失，股價先後急挫，拖累大市氣氛，恆指一度復挫１９０點，惟守住上午低位，尾市回穩，

最終收報２８３３８，微升１點。

按額度計算，北水全日淨流入２９﹒５億元人民幣，減少５７﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、安踏體育（０２０２０）、小米集團（０１８１０）；淨賣

出最多的依次是融創中國（０１９１８）、中國移動（００９４１）、吉利汽車（００１７５）

。

主板成交１９０３﹒３１億元增加３﹒５％。其中港股通成交４６７﹒９億元，佔總成交

２４﹒６％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾４億元＊



騰訊控股跌１﹒２９％報６１２元，北水淨買入４﹒２億元。

安踏體育跌３﹒４３％報１２３﹒７元，北水淨買入３﹒６億元。

小米集團跌１﹒３８％報２５﹒０５元，北水淨買入３億元。

融創中國升１﹒８３％報３３﹒４元，北水淨賣出７﹒３億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒１６

安踏體育 （０２０２０） ３﹒６１

小米集團 （０１８１０） ３﹒０２

藥明生物 （０２２６９） ２﹒６２

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒０８



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －７﹒２９

中國移動 （００９４１） －４﹒９８

吉利汽車 （００１７５） －２﹒７６

綠城服務 （０２８６９） －２﹒４９

美團 （０３６９０） －２﹒２０

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（ｃａ）

