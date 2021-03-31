【小米造車】野村：小米造電動車利多於弊，維持目標價２７元

《經濟通通訊社３１日專訊》野村發表研究報告表示，小米集團（０１８１０）昨日發布多

種新產品，當中包括旗下首部摺屏手機Ｍｉｘ Ｆｏｌｄ、米家高端冷氣機、米家高端加濕器專

業版及小米筆電專業版等，當中最重要的信息是小米未來１０年將投資１００億美元在電動汽車

領域。該行維持「買入」評級，目標價維持２７港元。

野村指，摺屏手機Ｍｉｘ Ｆｏｌｄ為小米自從２０１８年未後推出的首部旗艦產品，其售

價為９９９９元（人民幣．下同），較同類型手機如三星Ｇａｌａｘｙ Ｚ Ｆｏｌｄ ２的

１６９９９元及華為Ｍａｔｅ Ｘ２的１７９９９元便宜。該行認為，Ｍｉｘ Ｆｏｌｄ將令小

米的品牌形象提升至高端手機品牌，但料今年該機型的出貨量將低於１００萬部。

至於發展電動汽車方面，野村指，該消息利多於弊，但管理層未有提供更深入的資訊，對此

感到失望，令投資者及分析員難以估計其銷售貢獻及推出的速度，不過認為小米的品牌形象及物

聯網生態系統適合發展電動汽車。

該行指，小米截至去年底有約１０８０億元現金，１００億美元（約７００億人民幣）的投

資充裕，認為將足以建設一家年產量１２萬部的車廠（約１７億元人民幣）、電動汽車平台（約

１８０億元人民幣），以及每年５０億元人民幣的研發開支。（ｃｗ）



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