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31/03/2021 10:26

【小米造車】野村：小米造電動車利多於弊，維持目標價２７元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》野村發表研究報告表示，小米集團（０１８１０）昨日發布多
種新產品，當中包括旗下首部摺屏手機Ｍｉｘ　Ｆｏｌｄ、米家高端冷氣機、米家高端加濕器專
業版及小米筆電專業版等，當中最重要的信息是小米未來１０年將投資１００億美元在電動汽車
領域。該行維持「買入」評級，目標價維持２７港元。
　　野村指，摺屏手機Ｍｉｘ　Ｆｏｌｄ為小米自從２０１８年未後推出的首部旗艦產品，其售
價為９９９９元（人民幣．下同），較同類型手機如三星Ｇａｌａｘｙ　Ｚ　Ｆｏｌｄ　２的
１６９９９元及華為Ｍａｔｅ　Ｘ２的１７９９９元便宜。該行認為，Ｍｉｘ　Ｆｏｌｄ將令小
米的品牌形象提升至高端手機品牌，但料今年該機型的出貨量將低於１００萬部。
　　至於發展電動汽車方面，野村指，該消息利多於弊，但管理層未有提供更深入的資訊，對此
感到失望，令投資者及分析員難以估計其銷售貢獻及推出的速度，不過認為小米的品牌形象及物
聯網生態系統適合發展電動汽車。
　　該行指，小米截至去年底有約１０８０億元現金，１００億美元（約７００億人民幣）的投
資充裕，認為將足以建設一家年產量１２萬部的車廠（約１７億元人民幣）、電動汽車平台（約
１８０億元人民幣），以及每年５０億元人民幣的研發開支。（ｃｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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