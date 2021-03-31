【季結－復甦之望】新經濟股跌勢喘穩，港股４月上望３００００點

《經濟通通訊社記者吳藹林、葉嘉兒３１日報道》港股經過１月至２月下旬急升，３月份開

始試底，恆指初現下降軌，結束自去年１０月以來的五個月連升，低見２７５０５點，重返去年

二月疫情初期的位置。投資者繼續關注經濟復甦與通脹風險，美國１０年期國債孳息率一度高見

１﹒７７６厘。新經濟及高估值股份持續捱沽，舊經濟跑出。

港股本月下跌６０１點或２﹒０８％，高低波幅達２４０６點，最高見２９９１２點，收報

２８３７８點。



＊今年首季港股先高後回，３月沽壓沉重＊



今年首季，北水南下勢頭強勁，港股每日均錄逾百億元北水淨買入。加上美國總統拜登甫上

任更提出１﹒９萬億美元刺激計劃，港股１月起出現單邊升市，整月上揚約千點，曾突破三萬大

關。

大市２月開始轉勢，資金輪動下全月先高後低。月初倚靠重磅科網股破頂，恆指曾高見

３１１８３點創逾３２個月高，惟美國國債收益率一度突破１﹒６厘，投資者風險胃納轉弱，科

技股獲利回吐。加上港府提出計劃上調三成股票印花稅稅率，北水開始流出，市況氣氛轉壞。

本月首三周港股維持上落市，波幅近１３００點。首周北水從「抱團股」流向傳統經濟股，

北水連續三日出逃，淨流出共１８６﹒５２億元。次周聯儲局會後聲明稱預期２０２３年之前不

會調整利率，緩和市場對通脹憂慮，科指股反彈。第三、四周中概股除牌憂慮重燃，多隻藍籌公

布業績後「見光死」，加上北水繼續出逃，港股沽壓沉重連跌多日，曾失守兩萬八關，穿百天線

。

近日港股反彈，部分科技股回升。科技股此前跌幅主要出於基金平倉，而非企業基本面出現

問題，然而，整體表現仍然不及舊經濟股。總結本季，港股全季累升１１４７點或４﹒２１％。

高低波幅達４１０４點，最高見３１１８３點，最低報２７０７９點，收報２８３７８點。

國指整季度在１０６０５點至１２２７１點之間波動，高低波幅達１６６６點，最終收報１

０９７２點，全季升２３３點或２﹒１８％。科指在７６４２至１１００１之間上落，高低波幅

達３３５９點，收報８１８３點，跌２４２點或２﹒８７％。



＊科技股喘穩，專家料恆指４月走勢較平穩＊



安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，由於３月底為日本年結，過往投資者

或大型基金向日本銀行借入資金購買美國國債，再以國債作抵押槓桿，買入新經濟股。年結前銀

行需要收回貸款，所以才有美國國債孳息率抽高，新經濟股挨沽的現象。他認為技術上恆指跌穿

頭肩頂頸線只屬短線技術性調整，４月資金流會回復正常，預期港股不會再下試低位２７５０５

點，在新經濟股稍為落後，內銀、內險維持升勢下，恆指可上望３００００點。

富昌證券聯席董事譚朗蔚則對《經濟通通訊社》表示，科技股現價已喘穩，料４月不會再劇

跌。他又指現時已見相關被拋售股份獲資金吸納，預期大市４月走勢將較本月平穩，但短線仍會

以橫行為主，難再拾較早前的破頂局勢。他判斷只要恆指未跌穿２７０００仍會是牛市，料４月

將會於２８０００點至３００００點區間上落，若失２８０００點則要有心理準備將下試去年１

２月低位（約２７０００）

美國聯儲局主席鮑威爾早前表示，隨著經濟復甦和目標取得實質性進展，聯儲局將減少買債

；當經濟幾乎完全復甦時才考慮加息，暗示聯儲局未來會有「收水」的可能性。４月尾聯儲局再

有議息會議，兩名專家均認為聯儲局不會在短期內停止買債。其中，黃偉康對２０２３年前都不

會加息這個說法有保留，他預期聯儲局會觀察今年第四季和明年第一季的數據再作決定，且加息

決定會先於收緊買債。

事實上，數據顯示聯儲局連續六個星期超額「放水」（原定每月最少買債１２００億美元）

寬鬆的政策未變，債價得到支持以致債息回落，亦為股市帶來「及時雨」。



＊儲局仍「放水」，投資環境仍利好股票市場＊



東南亞智能投顧平台ＳｔａｓｈＡｗａｙ ＳｔａｓｈＡｗａｙ香港區董事總經理梁穎瑩向

《經濟通通訊社》表示，現時投資環境仍利好股票市場。梁穎瑩表示聯儲局仍在「放水」，令貨

幣政策寬鬆；觀乎全球製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）仍高於５０，反映環球經濟仍在增長。

再加上現時通脹率仍維持在２％水平，有利資金投入股市。

梁穎瑩又指，現時市場情緒（Ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ）相對好，將帶動股市氣氛。梁氏指出，

美國總統拜登１﹒９萬億美元紓困方案包括向民眾發放１４００美元現金支票，加速近月美股市

場資金流入。德銀曾就此進行研究，指出預計部分美國民眾收到支票後，或加大投資股票市場，

預計將近３００億美元（約２３２８﹒２億港元）流入美股市場。

