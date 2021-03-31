【季結－來甦之望】舊經濟股繼續跑贏大市，內銀股及物管股可吼

《經濟通通訊社記者吳藹林、葉嘉兒３１日報道》踏入第二季，市場焦點仍然在高估值資產

持續受壓，以及中概股回流。隨著全球陸續接種疫苗，投資者繼續關注經濟復甦。有專家表示，

第二季仍可吼舊經濟股份，當中內銀股及物管股值得關注。



＊中概股風險因素漸退，可部署具盈利基礎股份＊



安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，中概股面臨被逼從美國退市的風險，

對有關公司實際影響不大，反而對其港股股價更有可能短線利好，除非該股被禁止資金買賣，或

剔出股票指數。他認為，真正威脅該等股份的因素，反而是中國政策行動，以及公司業績表現差

過市場預期。他提醒投資者，應選擇一些反彈動力大、具盈利基礎，與中國反壟斷因素無太大關

係的股份投資，如小米（０１８１０）和京東集團（０９６１８），前者２３元以下可買入，上

望２８元；後者現價可投資，上望３５８元。他評估小米股價時，並無將集團計劃進軍汽車行業

因素納入考量。

另外，富昌證券聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，大型機構投資者被逼斬倉令中概

股遭洗倉一事，於短期對大市有一定影響，提醒投資者應持續關注。個別股份方面，他看淡阿里

巴巴（０９９８８）前景，認為該股持續面對中美政策陰霾，情況較其他中概股更為嚴重。

譚朗蔚認為，除了相關中概股，目前科技、汽車、光伏及生物科技四個板塊正面對下降趨勢

，不應期望短期內重返歷史高位。他認為，該等板塊內業績亮麗的個股相對較值博率高，其中他

同樣看好小米及騰訊（００７００），建議投資者見騰訊在５８０元至６３０元區間可分段買入

。



＊黃偉康：中國設新交易所可行性雖不高，港交所短線下試４４５元＊



今日（３１日）港股尾盤突爆出中國正在考慮在上交所和深交所以外另設交易所，以吸引在

香港及美國等海外上市的中資公司，回流內地上市，恐打擊港交所（００３８８）。黃偉康預期

，消息將對港交所股價做成短線打擊，料下試百天線，即約４４５元位置。但他預期，內地設新

交易所可行性並不高，主要是內地交易所上市極大機會以人民幣計價，對中資公司來說無法獲得

吸取其他貨幣的好處。對於港交所後市走勢，黃偉康看法較為樂觀，預期在第二季末至第三季內

，港股日均主板成交可重返２０００億元以上，港交所股價下月上望５００元，年內高位約５５

０元。

譚朗蔚則有所保留。他認為港府增加股票印花稅減低港股對資金的吸引，而市場氣氛不利新

股上市，短期未必再有如快手（０１０２４）般抽新股熱潮。



＊內銀股業績普遍勝預期，股價具防守力＊



譚朗蔚及黃偉康不約而同認為，第二季的投資主題仍然是舊經濟股。內銀股３月份公布的業

績普遍優於市場預期，故股價有一定的防守力，更有機會展開升浪。

黃偉康表示，內銀於去年上半年純利錄得按年下跌，但在下半年成功彌補跌幅，並錄得全年

計按年上升，投資者已經「收貨」。「三條紅線」政策限制內銀借貸規模，有助減少銀行壞帳，

他認為除已錄一定升幅的招行（０３９６８），其他內銀股估值偏低，值得買入。

譚朗蔚同樣看好內銀股，認為可作中長線部署。他稱由於市場預期經濟逐步復甦，內地銀行

業務將有望增加，亦會大大減低壞帳風險，故對行業發展正面。他建議保守投資者可考慮買入建

行（００９３９），買入價約６﹒３元；相對進取型的投資者可考慮部署二線銀行股，如招行或

郵儲銀行（０１６５８），因該等股份升幅較大，為強勢股。建議招行可在５５元至６０元水平

分階段入注，郵儲行可於５﹒８至５﹒９元企穩後可入手。



＊譚朗蔚：內房受制政策，物管股反而增長強勁＊



其他板塊方面，黃偉康看好資源股，預料環球通脹由資源價格上升帶動，江西銅業（００３

５８）和鞍鋼（００３４７）業績反映去年下半年業務復甦速度不俗，前者可在１５元以下買入

，上望２０元；鞍鋼現價可買入，憧憬第二季破頂。

譚朗蔚則推薦買入物管股，認為內房受制內地政策，反而物管股增長強勁，行業剛公布的業

績均優，他尤其看好碧桂園服務（０６０９８）及雅生活（０３３１９），兩隻股份現已破頂，

現升勢可再看高一線。

