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即市新聞

31/03/2021 17:09

【季結－來甦之望】舊經濟股繼續跑贏大市，內銀股及物管股可吼

　　《經濟通通訊社記者吳藹林、葉嘉兒３１日報道》踏入第二季，市場焦點仍然在高估值資產
持續受壓，以及中概股回流。隨著全球陸續接種疫苗，投資者繼續關注經濟復甦。有專家表示，
第二季仍可吼舊經濟股份，當中內銀股及物管股值得關注。

＊中概股風險因素漸退，可部署具盈利基礎股份＊

　　安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，中概股面臨被逼從美國退市的風險，
對有關公司實際影響不大，反而對其港股股價更有可能短線利好，除非該股被禁止資金買賣，或
剔出股票指數。他認為，真正威脅該等股份的因素，反而是中國政策行動，以及公司業績表現差
過市場預期。他提醒投資者，應選擇一些反彈動力大、具盈利基礎，與中國反壟斷因素無太大關
係的股份投資，如小米（０１８１０）和京東集團（０９６１８），前者２３元以下可買入，上
望２８元；後者現價可投資，上望３５８元。他評估小米股價時，並無將集團計劃進軍汽車行業
因素納入考量。
　　另外，富昌證券聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，大型機構投資者被逼斬倉令中概
股遭洗倉一事，於短期對大市有一定影響，提醒投資者應持續關注。個別股份方面，他看淡阿里
巴巴（０９９８８）前景，認為該股持續面對中美政策陰霾，情況較其他中概股更為嚴重。
　　譚朗蔚認為，除了相關中概股，目前科技、汽車、光伏及生物科技四個板塊正面對下降趨勢
，不應期望短期內重返歷史高位。他認為，該等板塊內業績亮麗的個股相對較值博率高，其中他
同樣看好小米及騰訊（００７００），建議投資者見騰訊在５８０元至６３０元區間可分段買入


＊黃偉康：中國設新交易所可行性雖不高，港交所短線下試４４５元＊

　　今日（３１日）港股尾盤突爆出中國正在考慮在上交所和深交所以外另設交易所，以吸引在
香港及美國等海外上市的中資公司，回流內地上市，恐打擊港交所（００３８８）。黃偉康預期
，消息將對港交所股價做成短線打擊，料下試百天線，即約４４５元位置。但他預期，內地設新
交易所可行性並不高，主要是內地交易所上市極大機會以人民幣計價，對中資公司來說無法獲得
吸取其他貨幣的好處。對於港交所後市走勢，黃偉康看法較為樂觀，預期在第二季末至第三季內
，港股日均主板成交可重返２０００億元以上，港交所股價下月上望５００元，年內高位約５５
０元。
　　譚朗蔚則有所保留。他認為港府增加股票印花稅減低港股對資金的吸引，而市場氣氛不利新
股上市，短期未必再有如快手（０１０２４）般抽新股熱潮。

＊內銀股業績普遍勝預期，股價具防守力＊

　　譚朗蔚及黃偉康不約而同認為，第二季的投資主題仍然是舊經濟股。內銀股３月份公布的業
績普遍優於市場預期，故股價有一定的防守力，更有機會展開升浪。
　　黃偉康表示，內銀於去年上半年純利錄得按年下跌，但在下半年成功彌補跌幅，並錄得全年
計按年上升，投資者已經「收貨」。「三條紅線」政策限制內銀借貸規模，有助減少銀行壞帳，
他認為除已錄一定升幅的招行（０３９６８），其他內銀股估值偏低，值得買入。
　　譚朗蔚同樣看好內銀股，認為可作中長線部署。他稱由於市場預期經濟逐步復甦，內地銀行
業務將有望增加，亦會大大減低壞帳風險，故對行業發展正面。他建議保守投資者可考慮買入建
行（００９３９），買入價約６﹒３元；相對進取型的投資者可考慮部署二線銀行股，如招行或
郵儲銀行（０１６５８），因該等股份升幅較大，為強勢股。建議招行可在５５元至６０元水平
分階段入注，郵儲行可於５﹒８至５﹒９元企穩後可入手。

＊譚朗蔚：內房受制政策，物管股反而增長強勁＊

　　其他板塊方面，黃偉康看好資源股，預料環球通脹由資源價格上升帶動，江西銅業（００３
５８）和鞍鋼（００３４７）業績反映去年下半年業務復甦速度不俗，前者可在１５元以下買入
，上望２０元；鞍鋼現價可買入，憧憬第二季破頂。
　　譚朗蔚則推薦買入物管股，認為內房受制內地政策，反而物管股增長強勁，行業剛公布的業
績均優，他尤其看好碧桂園服務（０６０９８）及雅生活（０３３１９），兩隻股份現已破頂，
現升勢可再看高一線。

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