【季結－來甦之望】表列４月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列４月份重要政經事項：



日期 重要事項╱數據公布 觀察期

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香港

２日－６日 －休市（耶穌受難日、清明節翌日、復活節翌日假期）

－滬深港通南向休市

８日 －Ｍａｒｋｉｔ採購經理人指數（ＰＭＩ） （３月）

９日 －美元外匯儲備 （３月）

２２日 －經季調失業率 （３月）

－平保（０２３１８）季績 （首季度）

２３日 －綜合ＣＰＩ （３月）

－粉嶺上水非工業地截標

２７日 －進出口額、港元計貿易收支 （３月）

２８日 －港交所（００３８８）季績 （首季度）

２９至３０日 －滬深港通南向休市

３０日 －Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３貨幣供給 （３月）



中國大陸

１日 －財新中國製造業ＰＭＩ （３月）

１至６日 －滬深港通北向休市

５日 －清明節Ａ股休市

６日 －財新服務業、綜合ＰＭＩ （３月）

７日 －美元外匯儲備 （３月）

９日 －居民消費價格指數（ＣＰＩ） （３月）

－生產者物價指數（ＰＰＩ） （３月）

１３日 －進出口額 （３月）

－美元計貿易收支 （３月）

１６日 －按年固定資產投資 （３月）

－ＧＤＰ、工業生產指數、零售銷售 （１至３月）

－調查失業率 （３月）

２０日 －一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

２７日 －工業利潤 （１至３月）

３０日 －官方製造業、非製造業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （４月）





外地

１日 －美國初次、持續申請失業救濟金人數

－美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ、新訂單指數、就業指數 （３月）

－韓國、日本、英國、歐元區製造業ＰＭＩ （３月）

２日 －美國耶穌受難日休市

－美國失業率、非農就業人數 （３月）

５日 －Ｍａｒｋｉｔ美國綜合ＰＭＩ （３月）

－美國、日本服務業ＰＭＩ （３月）

－美國ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ、新訂單指數、就業指數 （３月）

６日 －澳洲央行議息

７日 －美國貿易收支 （２月）

－英國及歐元區服務業、綜合ＰＭＩ （３月）

８日 －美國初次申請失業救濟金人數 （截至４月３日）

－歐元區ＰＰＩ （２月）

９日 －美國ＰＰＩ、核心ＰＰＩ （３月）

１３日 －美國ＣＰＩ、核心ＣＰＩ （３月）

１４日 －美國出口價格指數、進口物價指數 （３月）

－新西蘭央行議息

１５日 －美國初次申請失業救濟金人數 （截至４月１０日）

－美國零售銷售 （３月）

－韓國利率決議

－歐元區儲備資產總值 （３月）

１６日 －美國新屋開工 （３月）

－歐元區居民、核心ＣＰＩ （３月）

２１日 －加拿大央行議息

２２日 －美國初次申請失業救濟金人數 （截至４月１７日）

－歐洲央行議息

２３日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造業、服務業、綜合ＰＭＩ （４月）

２６日 －美國耐用品訂單

２６至２７日 －日本央行議息

２７至２８日 －聯儲局議息，香港時間２９日凌晨公布結果

２９日 －美國ＧＤＰ （１至３月）

－美國初次申請失業救濟金人數 （截至４月２４日）

－日本昭和之日休市

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（ｎｓ、ｋｉ）

