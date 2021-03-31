【華為風波】傳美國通訊委員會敦促採取進一步措施打壓華為及中興

《經濟通通訊社３１日專訊》據路透社引述知情人士指，美國聯邦通訊委員會委員卡爾周二
（３０日）計劃呼籲採取新措施，填補當前明顯漏洞，確保禁止華為和中興（００７６３）設備
進入美國電訊網絡，同時確保強迫勞動力下生產的電子設備不會進入美國。
上年通訊委員會已出台規定，要求美國電訊營運商移除、更換由華為和中興生產的設備，但
營運商仍可以用私人資金從中資公司購買設備。（ａｌ）
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