  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2021 08:26

【華為風波】傳美國通訊委員會敦促採取進一步措施打壓華為及中興

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據路透社引述知情人士指，美國聯邦通訊委員會委員卡爾周二
（３０日）計劃呼籲採取新措施，填補當前明顯漏洞，確保禁止華為和中興（００７６３）設備
進入美國電訊網絡，同時確保強迫勞動力下生產的電子設備不會進入美國。
　　上年通訊委員會已出台規定，要求美國電訊營運商移除、更換由華為和中興生產的設備，但
營運商仍可以用私人資金從中資公司購買設備。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情30/03/2021
【選舉改革】林鄭冀立會5月通過選舉修例　資審會由主要官員擔任
財經熱話30/03/2021
對沖基金爆倉全球銀行恐損失逾60億美元　隨時引發「黑天鵝」
中國故事30/03/2021
《神州經脈》國債確認10月入富　滬綜指三連漲　人幣刷四個月低
中國故事30/03/2021
【選舉改革】立法會議席「432」　新基本法附件一、二全文
財經熱話30/03/2021
【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐　麥嘉嘉:仍處估值修正期未可撈
開市Good Morning30/03/2021
熊麗萍：比亞迪料200元有阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金