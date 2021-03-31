【基金爆倉】摩通料Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉令銀行蝕最多百億美元

《經濟通通訊社３１日專訊》摩根大通周二（３０日）發布最新報告指，Ａｒｃｈｅｇｏｓ

Ｃａｐｉｔａｌ爆倉事件可能令涉及的銀行損失５０億至１００億元（美元．下同），當中野

村可能損失２０億元，瑞信損失３０億至４０億元亦並非不可能，而據路透社引述消息指該行或

蝕超６０億元。

摩通強調爆倉產生的損失相比機構的貸款風險將是非常重大，仍然對瑞信及野村無法平倉感

到困惑。摩通亦預期本周末前將有更多銀行披露信息，建議投資者注意信用機構的聲明，因為預

計風險管理疲弱將成為問題。

評級機構標普最新亦將瑞信的評級展望由「穩定」下調至「負面」，並確認評級為

「Ａ＋╱Ａ－１」。標普指出瑞信的負面展望反映對潛在金融風險的憂慮，即美國對沖基金

Ｇｒｅｅｎｓｉｌｌ的風險，不過在強勁的資本化和潛在收益下，相信該行能夠應對潛在財務損

失。

路透社亦引述消息指，美國和英國的監管機構一直在與經紀商在內的市場人士進行討論，以

確定今次基金爆倉事件的影響範圍。

據知美國證券交易委員會（ＳＥＣ）、金融業監管局（ＦＩＮＲＡ）、英國金融行為監管局

（ＦＣＡ）已與業內人士召開會議，以了解企業及其客戶所受的影響，以確定信貸風險，並鼓勵

交易商控制風險。



＊富國關閉風險敞口未招致虧損＊



富國銀行周二發表聲明指，之前與Ａｒｃｈｅｇｏｓ有主要經紀業務關係，並提供股票貸款

、融資、集中清算、結算和託管等服務，不過富國已關閉風險敞口，並且未因解除關係而蒙受任

何損失，強調過去一周一直處於良好的抵押保護狀態。

不過富國周一（２９日）曾經執行超過２０億美元的大宗股票交易，涉及唯品會、

ＶｉａｃｏｍＣＢＳ等合共四隻股票。（ａｌ）

