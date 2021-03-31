【全球放水】美國總統拜登據報將公布規模約兩萬億美元新基建計劃

《經濟通通訊社３１日專訊》據彭博社及路透社引述知情消息人士報道指，美國總統拜登今

日將在匹茲堡公布新就業及基礎設施建設支出計劃，規模約兩萬億元（美元．下同）。

據消息透露，拜登高級經濟幕僚德澤已告訴資深民主黨國會議員，該一攬子計劃將為期８年

，規模約為２萬億美元。

有關支出將由提高企業稅率支持，為期１５年，稅率將由２１％提高到２８％，以及對企業

的全球利潤徵收一項最低稅率。

計劃涉及公路、橋梁及機場建設項目、高速寬頻項目、更新電網項目，以及更換家庭和學校

設備，並對商業建築進行改造，適應氣候變化。

不過據《華盛頓郵報》引述消息報道指，一攬子計劃規模達２﹒２５萬億美元，包括約

６５００億元用於重建道路、橋梁、高速公路和港口；約４０００億元用於長者和殘疾人士護理

；３０００億元用於房屋基礎設施；３０００億元用於振興製造業。

另外拜登將推出約４０００億元清潔能源貸款項目，其他投資包括數千億元用於電網、全國

高速寬頻、清潔飲用水建設。

據報第二階段方案預計將包括擴大醫療保險、兒童稅收抵扣等措施，總法案規模可能超過４

萬億元。（ａｌ）

