【新冠肺炎】譚德塞批溯源報告不夠廣泛，各國促進行透明獨立調查

《經濟通通訊社３１日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞周二（３０日）表示，

溯源專家小組暫時的結論是新冠肺炎極不可能通過實驗室傳人，但仍需要進一步調查和研究，並

可能需要派遣更多專家組，而今次的評估未夠廣泛。

美國、英國、加拿大等十四個國家就發表聯合聲明指，支持在不受干擾和影響情況下，對新

冠肺炎病毒源頭進行透明、獨立的分析和評估，各國亦強調需要完全接觸到所有有關人士以及動

物環境數據。

據中國科學家與世衛牽頭的專家小組聯合撰寫的溯源報告指，新冠肺炎可能由蝙蝠經中間宿

主傳染至人類身上，並且極不可能通過實驗室傳人。

譚德塞又指與專家組討論時，他們表達在獲取原始數據方面遇到困難，故希望未來的研究將

具更及時及全面的數據共享。

溯源專家小組組長巴瑞亦表明極有需要進行第二階段研究，並透露專家組感受到政治壓力，

包括來自中國以外的壓力，但從未有人向其施壓，要求在報告中刪除任何內容。



＊白宮批溯源報告缺乏關鍵數據且不完整＊



白宮新聞秘書普薩基周二則在新聞發布會上批評世衛溯源報告不完整，並抨擊中方提供的數

據和訪問權不足，強調人民應得到更大的透明度。

她又指華府專家小組正評估溯源報告，但報告缺少關鍵數據、信息及訪問權限，故沒有使各

國相比６至９個月前，對新冠肺炎起源有更進一步的了解，未來應為國際和獨立專家提供不受限

制的數據訪問權。（ａｌ）

