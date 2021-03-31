【緬甸局勢】傳美國國務院命令非緊急政府工作人員撤離緬甸

《經濟通通訊社３１日專訊》美國有線電視新聞報道指，美國國務院命令所有非緊急美國政
府官員及其家屬離開緬甸，並已更新緬甸的旅遊警示。
不過美國大使館仍然開放，將繼續像疫情期間一樣提供有限的領事服務，重申在緬甸的美國
公民應評估留在緬甸風險，如果決定離開則應盡快行動。（ａｌ）
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