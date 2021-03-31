《經濟通通訊社３１日專訊》美國國家安全顧問沙利文周五（２日）將在美國馬里蘭州安納
波利斯市的美國海軍學院，與日本國家安全局長北村滋、韓國國家安保室長徐薰進行對話。
白宮透露三方會議將討論朝鮮半島的和平與穩定、疫情應對、氣候變化，以及廣泛的區域問
題和外交政策優先事項。
美韓上周五（２６日）則以視頻形式舉行國防宇航合作會議，並就太空狀況認識訊息共用、
專業人才交流、太空演習等議題作深入討論。（ａｌ）
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31/03/2021 13:12
【大國博弈】美國本周五將與日本及韓國舉行國家安全顧問會談
《經濟通通訊社３１日專訊》美國國家安全顧問沙利文周五（２日）將在美國馬里蘭州安納
波利斯市的美國海軍學院，與日本國家安全局長北村滋、韓國國家安保室長徐薰進行對話。
白宮透露三方會議將討論朝鮮半島的和平與穩定、疫情應對、氣候變化，以及廣泛的區域問
題和外交政策優先事項。
美韓上周五（２６日）則以視頻形式舉行國防宇航合作會議，並就太空狀況認識訊息共用、
專業人才交流、太空演習等議題作深入討論。（ａｌ）
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