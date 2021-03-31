【朝鮮局勢】傳北韓在數個飛彈基地增加軍隊兵力及裝備

《經濟通通訊社３１日專訊》據韓國《文化日報》引述美韓軍方官員消息報道指，自北韓上
周發射彈道飛彈以來，該國一直在多個飛彈基地增加軍隊兵力及裝備，包括２０１７年發射遠程
彈道飛彈的順安基地。
據悉韓國軍方目前正密切關注及評估北韓在下月初美日韓舉行國家安全會談，以及下月中旬
已故北韓領導人金日成誕辰前，北韓試射洲際彈道飛彈的可能性。（ａｌ）
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