《窩輪豪情－梁業豪》期指０﹒６１８倍反彈目標前升勢受阻

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合業、地產

建築費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

中信股份（００２６７）、新地（０００１６）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選萬洲國際（００２８８）、中銀香港（０２３８８）與藍月亮（０６９９３）。

筆者原本估計今早（３１日）港股會平開，但恆指期貨高開２２７點，卻只於２８７７４前

引來淡友大舉反擊。無論如何，價位已經成功再創近日升浪新高。自２９５７５起跌幅的

０﹒６１８倍反彈目標為２８７８３，已經非常接近；故引來獲利回吐沽盤是十分正常的。小時

圖形勢現屬偏淡，ＭＡＣＤ繼續在營造「牛差離」利好轉向形態。只要現正進行的即市回吐不帶

來太大的跌幅，價位仍有望升抵２８７８３之上企穩，然後擴大短期升幅，找尋（４）－ｂ－ｃ

浪頂。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

