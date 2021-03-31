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即市新聞

31/03/2021 12:00

《窩輪豪情－梁業豪》期指０﹒６１８倍反彈目標前升勢受阻

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合業、地產
建築費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
中信股份（００２６７）、新地（０００１６）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選萬洲國際（００２８８）、中銀香港（０２３８８）與藍月亮（０６９９３）。
　　筆者原本估計今早（３１日）港股會平開，但恆指期貨高開２２７點，卻只於２８７７４前
引來淡友大舉反擊。無論如何，價位已經成功再創近日升浪新高。自２９５７５起跌幅的
０﹒６１８倍反彈目標為２８７８３，已經非常接近；故引來獲利回吐沽盤是十分正常的。小時
圖形勢現屬偏淡，ＭＡＣＤ繼續在營造「牛差離」利好轉向形態。只要現正進行的即市回吐不帶
來太大的跌幅，價位仍有望升抵２８７８３之上企穩，然後擴大短期升幅，找尋（４）－ｂ－ｃ
浪頂。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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