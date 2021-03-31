【基金爆倉】傳瑞銀或因Ａｒｃｈｅｇｏｓ面臨數億美元損失

《經濟通通訊社３１日專訊》據瑞士線上財經新聞媒體《Ｆｉｎｅｗｓ》引述知情人士報道

指，瑞銀（ＵＢＳ）或因為基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉事件面臨數億美元損失，不過虧損程度不

足以觸發盈利預警，瑞銀發言人對此不予置評。（ａｌ）

