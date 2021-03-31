《談國論企－黎偉成》商品住宅前二月銷售倍增態佳

《談國論企》中國的商品住宅銷售額度和面積於２０２１年１－２個月同比皆倍增，當然受

到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９於２０２０年肆虐使樓市買賣兩閒造成超低基數影響，但商房住宅

市場在去年中已恢復增長動力，而中央經濟工作會議提出２０２１年要「解決好大城市住房突出

問題」為其中重點工作任務，相信房地產平穩健康發展，使人民安居樂業，乃國之佳象也。



＊居民就業改善收入增長有助房地產後市＊



據中國國家統計局所發布的《全國房地產開發投資和銷售情況》的資料，最惹人注目的當然

是商品房住宅於２０２１年１－２月的（一）銷售，所涉（Ｉ）面積為１﹒５６１億平方米，同

比增長１０８﹒４％，而（ＩＩ）額度１﹒７５２６萬億元，升幅更高達１４３﹒５％，相對於

２０２０年同期即１－２月的銷售面積７４８９億平方米大幅下跌３９﹒２％，和銷售額度

７１９８億元亦減３４﹒７％的明顯倒退情況，大有雲泥之別之概。此因新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－

１９於２０２０年初肆虐，全國多個城市、鄉鎮甚至省份得封關抗疫，使特別是商品房住宅樓市

買賣兩閒，壓力和衝擊相當沉重。惟國家迅即積極採取果斷措施，使疫情受到有效控制，精準的

安排復工復產復商復市使整體國民經濟得以復甦，和回復穩中有進的發展良態。

即使銷售面積和額度未必會保持２０２１年１－２月份倍增佳態，相信商品房住宅樓市仍會

在未來一段時期保持不俗的發展和表現，因（ｉ）全國居民的就業和收入持續改善，並可見之於

統計數據所顯：全國城鎮新就業者在２０２０年全年達１１８６萬人，相對於全年目標９００萬

人要高１３１﹒８％，超標；全國居民可支配收入３﹒２萬元，名義和扣除價格因素實際增長分

別為４﹒７％與２﹒１％，與ＧＤＰ同步增長，反映出人民可以享受到經濟發展的成果。

至於（ｉｉ）中央經濟工作會議提出要‘解決好大城市住房突出問題’，相當惹人注目。大

城市因地價、商品住宅樓價貴，做成突出的住房問題，故估計中央會力促大城市政府加強土地供

應、建設更多保障性租賃住房，和規範市場行為，配合促進就業、完善社保和優化收入分配結構

，使人民得以安居樂業，擴大消費，成為擴大內需這個戰略基點的重要支持力量。

正正因為商品房住宅銷情理想，故房地產開發商的投資意欲亦相應明顯提升：（二）開發投

資於２０２１年１－２月份達１﹒０３８７萬億元，同比大幅增長４１﹒９％，使新開工面積１

﹒２７３６億平方米同比急劇增長６８﹒５％，促施工面積達５４﹒２５億平方米，升幅亦提高

至１１﹒２％。

竣工面積９８６２萬平方米，同比亦增長４５﹒９％，反映出房地產開發商好一段時期的積

極開發投資，取得良好的成績，而這正好迎來住宅銷售情況有明顯改善，故內房股的前景值得憧

憬。



＊房企到位資金大增逾五成顯俏看前景＊



再看（三）房地產開發企業到位資金情況，亦佳：於２０２０年１－２月份達３﹒０５６萬

億元同比增長５１﹒２％，特別令人感到興趣的有（１）個人按揭貸款４９６１億元同比增長

６３﹒７％，和（２）定金及預收款１﹒１萬億元同比增長更高達９６﹒３％，意味著銷售情況

會有持續良性的發展態勢。

和在開發方面，重要的是（３）房地產開發商自籌資金到位之數達８２６８億元，同比增長

３４﹒２％，亦可以在相當程度表明房企的開發投資活動日殷；（４）國內貸款５２０１億元的

１４﹒４％升幅，亦相當不錯。但（５）利用外資１０億元僅增４％，該與境外的境球疫情仍然

相當嚴重，各地的經濟低迷之況不改有關。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

