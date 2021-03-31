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31/03/2021 18:26

【季結】普通股２０２１年首季十大升跌幅龍虎榜

　　　　　　　　　　　　　　普通股２０２１年首季十大升幅榜
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　股份　（聯會編號）　２０２１年３月底　　２０２０年底※　　　　升幅
　　　　　　　　　　　　　　　　（收市價）　　　（收市價）　　　　　　（倍）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　宏光照明（０６９０８）　　６﹒３７０　　　　０﹒５５０　　　１０﹒５８
　　　基石控股（０１５９２）　　１﹒０７０　　　　０﹒１２０　　　　７﹒９２
　　　ＧＴ　ＳＴＥＥＬ
　　　　　　　（０８４０２）　　１﹒５７０　　　　０﹒１８０　　　　７﹒７２
　　　力勁科技（００５５８）　１１﹒６００　　　　１﹒６４０　　　　６﹒０７
　　　比速科技（０１３７２）　　７﹒２００　　　　１﹒０６０　　　　５﹒７９
　　　奧傳思維（０８０９１）　　０﹒１７３　　　　０﹒０２６　　　　５﹒６５
　　　太陽國際（０８０２９）　　１﹒２８０　　　　０﹒２０８　　　　５﹒１５
　　　寶峰時尚（０１１２１）　　４﹒８３０　　　　０﹒７９０　　　　５﹒１１
　　　智勤控股（０９９１３）　　２﹒８００　　　　０﹒４６０　　　　５﹒０９
　　　金匯教育（０８１６０）　　０﹒５３０　　　　０﹒０９４　　　　４﹒６４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　普通股２０２１年首季十大跌幅榜
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　股份　（聯會編號）　　２０２１年３月底　　２０２０年底※　　　跌幅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（收市價）　　　（收市價）　　　　（％）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　廣駿集團（０８５１６）　　０﹒１１７　　　　４﹒０３０　　　－９７﹒１０
　　　捷心隆　（０２１１５）　　０﹒１５５　　　　１﹒２００　　　－８７﹒０８
　　　ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ
　　　　　　　（０８４９１）　　０﹒０８２　　　　０﹒４９０　　　－８３﹒２７
　　　國能國際（００９１８）　　０﹒０９４　　　　０﹒５００　　　－８１﹒２０
　　　域高金融（０８３４０）　　０﹒０５７　　　　０﹒２７５　　　－７９﹒２７
　　　艾碩控股（０８３４１）　　０﹒０６３　　　　０﹒２９０　　　－７８﹒２８
　　　杰地集團（０８３１３）　　０﹒０７１　　　　０﹒２８５　　　－７５﹒０９
　　　天泓文創（０８５００）　　０﹒７１０　　　　２﹒６１０　　　－７２﹒８０
　　　中證國際（００９４３）　　０﹒０２３　　　　０﹒０６２　　　－６２﹒９０
　　　環球智能（００３９５）　　０﹒０１６　　　　０﹒０４３　　　－６２﹒７９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　※　股價因應派送、供股、合併、拆細等（如有）而作出調整。

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