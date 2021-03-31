《美元走勢－羅明立》美元階段性高位或將出現

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１０﹒９７ １１０﹒２７ １１０﹒７２

歐元╱美元 １﹒１７２８ １﹒１７０４ １﹒１７２３

英鎊╱美元 １﹒３７５５ １﹒３７１６ １﹒３７４４

美元╱瑞郎 ０﹒９４４７ ０﹒９４１７ ０﹒９４３０

美元╱港元 ７﹒７７６０ ７﹒７７３１ ７﹒７７３３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國３月消費者信心指數從９０﹒４上升至１０９﹒７，相信是由於接種新冠

疫苗進度理想，企業的防疫限制亦逐步解除，消費者信心變得更為樂觀。同時，市場對拜登計劃

推出新一輪財政刺激措施有憧憬，認為有助於提振投資氣氛。

美國經濟表現理想，１０年期國債收益率升至１﹒７７厘，非美貨幣進一步下跌，歐元險守

１﹒１７，日圓受息益擴大影響繼續走軟，美元兌日圓升近１１１。本周五（２日）將公布美國

３月非農數據，疫情緩和及疫苗接種都有望加快就業市場復甦，若數據強勁可能進一步推升通脹

預期，國債收益率會挑戰２厘，美元或會因此受惠。但估計階段性高位即將出現，之後應有調整

空間。建議待非美再跌一波可部署低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 買入日圓 １１１﹒３０ １１０﹒００ １１１﹒８５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１６５０ １﹒１８００ １﹒１５８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

