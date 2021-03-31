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即市新聞

31/03/2021 15:33

《美元走勢－羅明立》美元階段性高位或將出現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒９７　　　１１０﹒２７　　　１１０﹒７２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２８　　　１﹒１７０４　　　１﹒１７２３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７５５　　　１﹒３７１６　　　１﹒３７４４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４４７　　　０﹒９４１７　　　０﹒９４３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７６０　　　７﹒７７３１　　　７﹒７７３３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國３月消費者信心指數從９０﹒４上升至１０９﹒７，相信是由於接種新冠
疫苗進度理想，企業的防疫限制亦逐步解除，消費者信心變得更為樂觀。同時，市場對拜登計劃
推出新一輪財政刺激措施有憧憬，認為有助於提振投資氣氛。
　　美國經濟表現理想，１０年期國債收益率升至１﹒７７厘，非美貨幣進一步下跌，歐元險守
１﹒１７，日圓受息益擴大影響繼續走軟，美元兌日圓升近１１１。本周五（２日）將公布美國
３月非農數據，疫情緩和及疫苗接種都有望加快就業市場復甦，若數據強勁可能進一步推升通脹
預期，國債收益率會挑戰２厘，美元或會因此受惠。但估計階段性高位即將出現，之後應有調整
空間。建議待非美再跌一波可部署低位吸納。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１１﹒３０　　　１１０﹒００　　　１１１﹒８５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１６５０　　　１﹒１８００　　　１﹒１５８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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