【夜期時段】即月期指最新報２８３５４點，升３８點，低水２４點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３３５點，升１９點，低水

４３點，最新報２８３５４點，升３８點，低水２４點，合約成交２１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９５１點，升８點，低水２１點，最新報１０９５５點

，升１２點，低水１７點，合約成交１５０張。

