【選舉改革】美國譴責中國收緊香港政治，批無視港人自治訴求

《經濟通通訊社３１日專訊》中國人大常委會昨日（３０日）通過修改香港《基本法》附件

一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法，繼英國之後，美國亦對香港的選舉進程表達憂慮

。美國國務院發言人透過電郵表示，華府強烈譴責中國進一步收緊香港的政治參與，並對９月舉

行的立法會選舉再度延期感到非常憂慮，同時批評有關改制無視港人及剝奪港人自治的聲音。

白宮發言人普薩基（Ｊｅｎ Ｐｓａｋｉ）指，華府過去曾批評中國政府的非民主手段，她

會於國家安全團隊商討今次事件，並會在較後時間作出回應。

另外，國務卿布林肯同日較早時公布２０２０年度《各國人權報告》時表示，中國打壓香港

的民主等情況都是基本上侵犯國際基於規則的秩序，強調美國會繼續與歐盟、英國、加拿大及亞

洲的不少夥伴一同表態。他強調該報告非常重要，並會利用一連串措施就侵犯人權的國家問責，

例如透過《馬格尼斯基人權問責法》及香港人權與民主法案等重要立法，展示華府可以從跨黨派

合作宣揚人權。

英國外相藍韜文（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｒａａｂ）同日在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，中國對香港選

舉制度的修改，明顯違反《中英聯合聲明》，修改破獲香港人的自由，也是打破北京對國際的義

務。（ｈｙ）（ｚｚ）

