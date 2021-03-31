  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2021 10:25

【選舉改革】美國譴責中國收緊香港政治，批無視港人自治訴求

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國人大常委會昨日（３０日）通過修改香港《基本法》附件
一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法，繼英國之後，美國亦對香港的選舉進程表達憂慮
。美國國務院發言人透過電郵表示，華府強烈譴責中國進一步收緊香港的政治參與，並對９月舉
行的立法會選舉再度延期感到非常憂慮，同時批評有關改制無視港人及剝奪港人自治的聲音。
　　白宮發言人普薩基（Ｊｅｎ　Ｐｓａｋｉ）指，華府過去曾批評中國政府的非民主手段，她
會於國家安全團隊商討今次事件，並會在較後時間作出回應。
　　另外，國務卿布林肯同日較早時公布２０２０年度《各國人權報告》時表示，中國打壓香港
的民主等情況都是基本上侵犯國際基於規則的秩序，強調美國會繼續與歐盟、英國、加拿大及亞
洲的不少夥伴一同表態。他強調該報告非常重要，並會利用一連串措施就侵犯人權的國家問責，
例如透過《馬格尼斯基人權問責法》及香港人權與民主法案等重要立法，展示華府可以從跨黨派
合作宣揚人權。
　　英國外相藍韜文（Ｄｏｍｉｎｉｃ　Ｒａａｂ）同日在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，中國對香港選
舉制度的修改，明顯違反《中英聯合聲明》，修改破獲香港人的自由，也是打破北京對國際的義
務。（ｈｙ）（ｚｚ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向31/03/2021
招商永隆銀行推出 全新智能投資顧問「智投易」服務 以科技指引財富方向 達成理財目標
香港政情30/03/2021
【選舉改革】林鄭冀立會5月通過選舉修例　資審會由主要官員擔任
財經熱話30/03/2021
對沖基金爆倉全球銀行恐損失逾60億美元　隨時引發「黑天鵝」
中國故事30/03/2021
《神州經脈》國債確認10月入富　滬綜指三連漲　人幣刷四個月低
中國故事30/03/2021
【選舉改革】立法會議席「432」　新基本法附件一、二全文
財經熱話30/03/2021
【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐　麥嘉嘉:仍處估值修正期未可撈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金