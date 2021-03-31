【選舉改革】譚耀宗：入閘要求提高，劉慧卿：很多人無意欲參選

《經濟通通訊社３１日專訊》全國人大常委會通過修改本港選舉辦法，全國人大常委譚耀宗

在電台節目上表示，立法會候選人日後要「過兩關」，要求更高，相信候選人存在競爭。民主黨

前主席劉慧卿則不同意中央改革香港選舉制度是「進步」，估計很多候選人以至選民都可能變得

無意欲再參與選舉，認為當局倒不如直接委任所有議員。



＊譚耀宗：官員任資審會成員具公信力＊



全國人大常委譚耀宗在電台節目表示，日後參選立法會地區直選及選委會界別議席，需要取

得選委會每個界別２至４張提名票並不難，強調有關做法是希望各界別都認為候選人是較合適。

被問到資格審查委員會成員是特區主要官員，是否具足夠公信力，譚耀宗說，官員熟悉法律

，不會參選，公信力沒有問題。他說如果由民間出任，即使設有秘書處但沒有足夠調查權，由警

務處維護國家安全部門審查評估，再由國安委提交報告，做法細緻，不會胡亂決定，而因應是按

國安法的決定，不可司法覆核。



＊劉慧卿：民主派參選空間很少＊



民主黨前主席劉慧卿在一個電台節目表示，民主選舉制度被打破後，大家都擔心人身自由及

安全，即使有民主派計劃參選，空間都會很小，除非候選人主動表忠，但亦不能掌握當局對「愛

國者」的定義。她強調包括自己在內的民主派都願意溝通，但若不斷單方面限制民主派空間，不

是真正溝通。她呼籲北京要了解香港真正民情，並非不斷「大石壓死蟹」，否則會令社會累積更

多負能量，民情或會隨時再爆發。



＊林瑞華：立會飲食界取消個人票不公平＊



曾參選立法會飲食界功能組別的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，人大常委修改本港

選舉制度後，飲食界將改為全部由團體票選出議席，側重集團式食肆的聲音，令選舉變得更不公

平。他指以個人名義持有飲食牌照而登記為選民的人士，大部分都是小店經營者，估計佔現時飲

食界約２０００張選票的四分一，若當局目標在６月完成選民登記工作，現有的個人票或未能趕

及改為登記成團體票。

被問到將來會否再參選，林瑞華沒有正面回應，但指「參選與否分別不大」，即使選舉制度

改變，仍需要有人去了解飲食業界，不能只為少數人發聲。



＊防火委員會應回歸初心做地區服務＊



大埔區防火委員會委員羅曉楓在電台節目表示，選舉委員會日後加入地區撲滅罪行委員會和

防火委員會委員代表，有關委員會除了區議員，亦有不同領域人士，認為可反映地區聲音，過往

亦有民主派人士加入，但無出現敵我矛盾，認為新選舉制度可去政治化，令議會回歸社區民生事

務，日後如果成為選委，會考慮候選人是否愛國愛港，對方宣誓效忠政府是其中一個表現。

（ｈｙ）（ｚｚ）

