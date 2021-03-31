《真知灼見－溫灼培》澳元具長線股資價值

《真知灼見》受惠於近期美國十年債息的不斷走高，美元匯價明顯走強，相對下外幣自然有

所回落。不過，外幣的表現也明顯不一。例如十年債息率相對高的貨幣如澳元、新西蘭元及加元

，其跌幅則相對輕微。相反，跌幅較慘烈要是日圓及歐元。而無獨有偶，這兩貨幣的十年債息率

均處相對低水平。



＊拜登政府公布總值３至４萬億美元基建方案＊



在商品貨幣中，又以澳元近期表現最為突出。這亦非無原因，現在不單是中國要推動基建，

美國也謂要以基建救經濟。據了解，美國拜登政府將於今晚（３１日）公布一個總值３至４萬億

美元的基建方案，細節理應今晚便自有分曉。任何基建也會用上大量銅及鋼材，而鋼材的原料正

是鐵礦石，是澳洲的主要出口。

更甚是，於剛過去的周末，中國與伊朗簽署了一個２５年涉及４０００億美元的協議。根據

協議中國將協助伊朗大舉投資於當地的基建項目包括電訊業，以換取伊朗的石油。這解釋了國際

鐵礦石價格一直高企不下處近１０年高位的原因。這無疑可有助澳洲的出口收益，並為澳洲經濟

帶來支持。



＊澳元技術龐大支持在７５美仙＊



事實上，澳洲還有一個少為人提及的秘密。根據美國地質調查局（ＵＳＧＳ）數字顯示，澳

洲地底的銅礦石蘊含量佔全球約１０％，數量實在不少。不過，現時澳洲只是主力開採鐵礦石而

忽略了銅。假使日後因電能車盛行而導致銅價上升，銅極可能成為澳洲未來的一大出口。

回觀澳元，技術上其龐大支持料於７５美仙。惟短期在美元整體強勢下料澳元也難於上升。

澳元雖具潛力，但建議暫只可作長線投資。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：

ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

