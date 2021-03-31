《退休多角度－程浩賢》儲錢「捨」與「得」

《退休多角度》人人都想儲到錢退到休，但又係咪人人都做得到呢？上期談及利用不同的自

願性供款計劃為自己的退休彈藥庫升級，今次想同大家分享另一個基本功－－儲錢。



＊首先來一場「斷捨離」＊



現在放眼望下你屋企或都你個衣櫃，然後再望下你個戶口。究竟上個月你用咗幾多錢喺「想

要」同「需要」嘅部分呢？又有幾多物品已經唔需要？

大家可以嘗試做一個簡單版「斷捨離」，就算今個月分配於購物及娛樂的預算未用盡，買之

前都應該想清楚有幾需要多一件新衫或者一對新鞋。生活所需的物品應買則買，如果可以同時減

低多餘的消費，屋企就會更整齊，銀包就會更飽滿。

另外，今日大勢所趨，現金和信用卡不單止可以放入銀包，仲可以放入電話。形形式式的電

子錢包及支付模式多不勝數，付款轉帳變得又快又易，一不為意可能就會「ｄｏｏ」多咗。再加

上多年來香港人都習慣比較各大信用卡去賺優惠，兩者的「誘惑」加起來，儲錢談何容易？



電子支付雖然十分方便，但我會建議各位只揀選１－２個方法作為常用支付工具並設定付款及轉

帳上限，不要將錢分散於多個帳戶！



＊「捨」之後當然要有「得」＊



改變用錢的習慣後，儲錢的習慣亦都要「得」！儲錢唔係單單每個月用剩錢，你必須要訂好

目標，而且不會因一時興起就提出來變作消費。相信很多人都擁有兩個或以上的銀行戶口，筆者

也不例外。將其中一個戶口作為儲蓄戶口，然後實行有入無出。我堅持多年，成效不錯，只在於

恆心與決心！

除咗儲現金，一些定額月供投資計劃都是儲錢好方法。市場上普遍的有月供股票和基金，從

小額開始每月投資，積少成多。據我所知，有些計劃的入場門檻低至港幣＄１００，相信大多數

人都可以負擔。有一點需要特別一提，月供計劃會以投資產品當前的價格以計算可買入單位，如

果你選擇月供股票，就有機會買入碎股，日後有可能需要整合才可以賣出。然而互惠基金沒有這

方面的問題。

儲錢是長期作戰，大家一方面要繼續儲更多的彈藥，同時間亦要留意市場動態及投資策略，

適時調整自己的資產配置－－現金、股票、基金、債券及至房產等等，這樣一來才算識得儲錢，

有助將來退休無憂。《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》

