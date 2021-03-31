【小米造車】小米要造車首期投資百億，多隻概念Ａ股漲停

《經濟通通訊社３１日專訊》小米（０１８１０）宣布成立全資子公司，進軍智能電動汽車

市場，由董事長雷軍親自掛帥，首期投資為１００億元人民幣，預計未來１０年投資額達到

１００億美元。

部分小米概念股走高，全志科技（深：３００４５８）飆１６﹒８％，卓翼科技

（深：００２３６９）、京泉華（深：００２８８５）、寶明科技（深：００２９９２）、普路

通（深：００２７６９）等漲停。（ｅｙ）

