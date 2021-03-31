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即市新聞

31/03/2021 08:40

【小米造車】雷軍：小米有錢虧得起，對電動汽車產業非常看好

　　《經濟通通訊社３１日專訊》小米集團（０１８１０）宣布成立全資子公司，進軍智能電動
汽車市場，由董事長雷軍親自掛帥。首期投資為１００億元人民幣，預計未來１０年投資額
１００億美元。
　　雷軍表示，今年１月１５日開始調研造車。此前兩次造訪馬斯克，自己對電動汽車產業非常
看好，過去也投了接近１０家電動汽車產業公司。他自己非常清楚汽車行業的風險，但現在的小
米「不差錢、虧得起」，公司截至２０２０年底，有１０８０億元現金餘額；而且公司有１萬多
人的研發團隊，有全球前三的手機業務，有全球最好的智能生態，這些都是小米造車的重要支撐


＊雷軍：小米汽車是創業生涯中的最後一次豪賭＊

　　雷軍又豪言，小米汽車將是其創業生涯中的最後一次豪賭；這次他要押上人生所有的戰績和
聲譽，為小米汽車而戰。
　　他稱，作為手機廠商，小米品牌已佔領消費者心智，坐擁購買力旺盛的米粉，具備線上線下
的整合銷售能力。而作為新能源汽車的新生力量，小米無論是在汽車硬件還是自動駕駛軟件上，
都還有漫漫長路要走。
　　不過，針對此前小米是否會將汽車組裝外包給傳統車廠的猜想，小米並未給出確切回應。

＊小米造車具體執行由王川負責＊

　　騰訊新聞《一線》報道稱，小米造車由雷軍兼任ＣＥＯ，但具體執行將由小米聯合創始人王
川負責，小米內部多個小部門的負責人都已經並入造車團隊，其中包括人工智能部的多位管理人
員，這些人以前也都向王川匯報，加入造車團隊後也將繼續向王川匯報。
　　在小米內部，大家擠破頭都想加入造車團隊，各個部門的人都在想辦法爭取能不能進入該團
隊，雖然目前集團還沒有放出招聘和內推的消息，但是幾乎人人都蠢蠢欲動，因為造車既然已經
宣布，該部門在公司內部將一定是核心中的核心。（ｃｔ）

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