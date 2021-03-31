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31/03/2021 14:06

【華為動向】華為下午４時發布年度報告，徐直軍將出任輪值董事長

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華為在官網上宣布，今日下午４時，華為投資控股有限公司將
發布２０２０年年度報告，華為輪值董事長胡厚崑屆時會解讀年報要點及公司戰略。隨後，胡厚
崑和集團副ＣＦＯ史延麗將解答傳媒提問。
　　此外，華為宣布，根據公司輪值董事長制度，在４月１日－９月３０日期間，現任華為公司
副董事長徐直軍將出任輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及
董事會常務委員會。（ａｃ）

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