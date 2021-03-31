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31/03/2021 17:22

【華為動向】華為副董事長胡厚崑：會按照計劃推出華為旗艦機型

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華為副董事長、輪值董事長胡厚崑表示，由於供應形勢還未明
朗，手機業務的未來還不確定，但是計劃中的旗艦機型依然會按照計劃推出。他相信，華為系列
的手機依然會保持市場領先者的地位。
　　胡厚崑表示，華為未來的消費者業務一定是以消費者為中心，以體驗為中心，不過，未來手
機只是消費者業務的一個部分但不是全部。（ｊｔ）

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