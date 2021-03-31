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即市新聞

31/03/2021 11:13

【中印衝突】傳印度以逃稅為由凍結銀行帳戶，字節跳動提起訴訟

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中印邊境衝突以來，中國科技企業在當地頻遇逆風。據《路透
》引述知情人士透露，因涉嫌逃稅，字節跳動遭印度當局凍結了在該國的銀行帳戶。該公司已請
求法院撤銷該指令，擔心該指令將重創其業務。報道稱，３月中旬，印度當局下令凍結字節跳動
在花旗銀行和匯豐銀行的兩個印度銀行帳戶，稱該公司在印度的子公司與其新加坡母公司
ＴｉｋＴｏｋ　Ｐｔｅ　Ｌｔｄ之間的在線廣告交易涉嫌逃稅。
　　消息人士表示，除上述兩個帳戶，當局還要求花旗銀行和滙豐銀行，不允許字節跳動印度公
司從與其稅務識別號相關的任何其他銀行帳戶中提取資金。
　　根據字節跳動提供給法庭的文件，公司認為，儘管帳戶裏只有約１０００萬美元的資金，但
凍結決定是濫用法律程序，給支付工資和稅收造成困難，令其業務陷入停滯，是侵犯其開展自由
貿易和業務權利的行為。據悉，該案不久將在孟買的一個高等法庭開庭審理。
　　事實上，印度政府今年１月永久禁止使用字節跳動旗下的ＴｉｋＴｏｋ，字節跳動其後裁減
了部分印度員工。該公司在印度有大約１３００名員工，其中大多數為包括內容審核在內的海外
業務服務。上月有消息稱，字節跳動正尋求將印度ＴｉｋＴｏｋ業務售予競爭對手
Ｇｌａｎｃｅ。（ｗｌ）

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