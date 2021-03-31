【聚焦人幣】人幣即期收升１１１點報６﹒５５６６，止八連貶

《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５５６６，

較上個交易日４時３０分收盤價升１１１點子。全日在６﹒５５３０至６﹒５７１２之間波動。

人幣即期匯率３月收跌１﹒４９％，為２０１９年８月以來最大月度跌幅。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７２點子，報６﹒５６４８。

交易員稱，經濟復蘇預期加碼推高美債收益率和美指多頭人氣，在強勢美元下，人民幣仍將

面臨調整壓力。他們並指出，目前中美出現明顯超出預期的沖突概率不大，中國經濟基本面仍相

對穩健，中國３月官方製造業ＰＭＩ升至三個月高點，表明經濟恢復動力仍強；人民幣總體會跟

隨美元調整，而供求關係何時發生變化，決定人民幣的調整速度。

建行金融市場部最新月度報告認為，受到美指走強和復雜國際環境的影響，人民幣匯率中期

有貶值壓力；預期近期人民幣匯率小幅貶值可能性較大，４月波動區間為６﹒５０－６﹒６３，

但長期來看人民幣匯率不具備大幅貶值的基礎。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５７１３，較上個交易日跌７２點子，實

現六連貶，續刷去年１２月１日以來四個月新低。（ｊｔ）

